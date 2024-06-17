Pire’deki saldırının arkasından Bayğara çetesi çıktı

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Yunan polisi olayın ardından Türk polisi ile işbirliği yaptı. Saldırıda ölenlerin 10 Mayıs’ta Atina’nın Ampelokipi semtinde yakalanan ‘Bayğaralar’ çetesi lideri Ramazan Bayğara’nın (29) adamları oldukları tespit edildi. Türkiye’nin 14 tutuklama emri çıkardığı ve ‘kırmızı bülten’le aradığı Ramazan Bayğara Adana’da çok sayıda cinayet, yaralama, tehdit, yağma gibi suça karışmıştı.

Yakalandıktan sonra suçunu itiraf eden ve kimliği açıklanmayan saldırganın ise polise verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan “Süpermarkette ateş ettiğim 2 kişiden sadece birini tanıyordum. İstediği haracı ödemediği için amcamı öldürmüştü. İntikam almak istedim. Sosyal medya hesabından Yunanistan’da olduğunu öğrendim” iddiasında bulundu.