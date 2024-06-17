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Pire’deki saldırının arkasından Bayğara çetesi çıktı

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#YUNANİSTAN#Pire#Yıldıray Öztürk
Pire’deki saldırının arkasından Bayğara çetesi çıktı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 07:00

YUNANİSTAN’ın Pire şehrinde geçen cuma günü bir süpermakette gerçekleştirilen silahlı saldırıda Mehmet Baykurt öldürülmüştü, Yıldıray Öztürk ağır yaralanmıştı.

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Yunan polisi olayın ardından Türk polisi ile işbirliği yaptı. Saldırıda ölenlerin 10 Mayıs’ta Atina’nın Ampelokipi semtinde yakalanan ‘Bayğaralar’ çetesi lideri Ramazan Bayğara’nın (29) adamları oldukları tespit edildi. Türkiye’nin 14 tutuklama emri çıkardığı ve ‘kırmızı bülten’le aradığı Ramazan Bayğara Adana’da çok sayıda cinayet, yaralama, tehdit, yağma gibi suça karışmıştı.

Yakalandıktan sonra suçunu itiraf eden ve kimliği açıklanmayan saldırganın ise polise verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan “Süpermarkette ateş ettiğim 2 kişiden sadece birini tanıyordum. İstediği haracı ödemediği için amcamı öldürmüştü. İntikam almak istedim. Sosyal medya hesabından Yunanistan’da olduğunu öğrendim” iddiasında bulundu.

 

 
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#YUNANİSTAN#Pire#Yıldıray Öztürk

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