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Pire’de esrarengiz saldırı... 1 ölü 1 yaralı

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#YUNANİSTAN#Atina#Pire
Pire’de esrarengiz saldırı... 1 ölü 1 yaralı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 07:00

YUNANİSTAN’ın Atina kentine birkaç dakika mesafedeki liman şehri Pire’de, Türk vatandaşı oldukları ileri sürülen 3 kişi, cuma günü saat 17.30’da Sklavenitis adlı süpermarketin önünde bir süre tartıştılar.

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Birkaç dakika sonra, 2 kişi koşarak süpermarkete girdi. Peşlerinden koşan saldırgan, tabancasını çekerek, süpermarketin sebze-meyve reyonunda kendilerine ateş açtı. Alışveriş yapan müşterilerin gözleri önünde yaşanan saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, birkaç dakika sonra Yunan polisi tarafından yakalandı.

DALTONLAR’IN İŞİ Mİ?

Yunan medyası, bu saldırının, mayıs  ayında İtalya’da yakalanan ‘Daltonlar Çetesi’nin elebaşısı Barış Boyun’un 6 adamının, geçen yıl eylül ayında Atina’ya 43 kilometre mesafedeki Artemida sahil kasabasında pusuya düşülerek infaz edilmeleri ile ilişkisi olabileceğini ileri sürdü. Bir başka olasılık ise saldırının, Yunanistan’daki uyuşturucu kaçaksısı  PKK ile FETÖ üyeleri arasındaki hesaplaşma yüzünden gerçekleştirilmesi.

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Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) ilki 5 Eylül 2021’de Pire’nin Paşalimanı sahilinde, ikincisi de 7 Ekim 2021’de Atina yakınlarındaki Anavisos kasabasındaki silahlı saldırıların, uyuşturucu için FETÖ-PKK hesaplaşması olduğu sonucuna varmıştı. Bu 2 saldırıda 6 kişi yaralanmıştı.

 

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#YUNANİSTAN#Atina#Pire

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