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'Pire' ismini verdiği 1962 model otomobiliyle ülkeyi gezdi, şimdi garajda saklıyor

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#Vosvos#Ordu#Otomobil
Pire ismini verdiği 1962 model otomobiliyle ülkeyi gezdi, şimdi garajda saklıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 11:55

Ordu'da 32 yıl önce emekli ikramiyesiyle satın aldığı ve ‘Pire’ ismini verdiği 1962 model vosvosuyla Türkiye’nin birçok yerini gezen Altan Şeref (89), otomobiline çocuğu gibi baktığını belirterek, “Pire ile gezmeyi çok özledim ama gözlerim artık iyi görmediği için trafiğe çıkamıyorum” dedi.

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Perşembe ilçesi Kaleyaka Mahallesi’nde yaşayan Altan Şeref, uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra 1993’te emekli oldu. Emekli ikramiyesiyle Türkiye’de ‘vosvos’ ya da ‘kaplumbağa’ olarak bilinen 1962 Volkswagen Beetle model otomobil satın aldı.

Pire ismini verdiği 1962 model otomobiliyle ülkeyi gezdi, şimdi garajda saklıyor

‘Pire’ ismini verdiği otomobiliyle yıllar içinde ülkeyi gezen Şeref, şu anda ise evinin bitişiğine yaptığı garajında Pire’yi muhafaza ederek, temizlik ve diğer bakımlarını da ihmal etmiyor.

Pire ismini verdiği 1962 model otomobiliyle ülkeyi gezdi, şimdi garajda saklıyor

‘PİRE İLE GEZMEYİ ÇOK ÖZLEDİM’

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Türkiye’nin farklı bölgelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklere otomobiliyle katılan Şeref, binlerce anı biriktirdi. Pire’ye çocuğu gibi baktığını vurgulayan Şeref, sağlık sorunları nedeniyle otomobilini kullanamasa bile her gün garaja gidip, şoför koltuğuna oturarak eski günlerin özlemini gideriyor.

Pire ismini verdiği 1962 model otomobiliyle ülkeyi gezdi, şimdi garajda saklıyor

Pire ile eskiden çok gezdiğini, şimdi ise otomobilinin garajda yattığını belirten Şeref, “Gözlerim rahatsız olduğu için görüşüm azaldı. 2 yıldır hiç otomobil kullanmadım. Yaşım da artık müsait değil. Pire’ye binip gezmeyi çok özledim. Pire ile gezmek istiyorum ama bir yerden bir yere ağır ağır gittiğim için başka şoförler bana bozuk çalıyor. Bu yüzden gezmek istesem bile vazgeçiyorum” dedi.

Pire ismini verdiği 1962 model otomobiliyle ülkeyi gezdi, şimdi garajda saklıyor

Öte yandan, Pire’yi satın almak isteyenlerin de olduğunu belirten Şeref, otomobilini satmayı düşünmediğini ifade etti. 

Pire ismini verdiği 1962 model otomobiliyle ülkeyi gezdi, şimdi garajda saklıyor

Pire ismini verdiği 1962 model otomobiliyle ülkeyi gezdi, şimdi garajda saklıyor

 

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#Vosvos#Ordu#Otomobil

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