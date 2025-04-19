'Pire' ismini verdiği 1962 model otomobiliyle ülkeyi gezdi, şimdi garajda saklıyor

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Perşembe ilçesi Kaleyaka Mahallesi’nde yaşayan Altan Şeref, uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra 1993’te emekli oldu. Emekli ikramiyesiyle Türkiye’de ‘vosvos’ ya da ‘kaplumbağa’ olarak bilinen 1962 Volkswagen Beetle model otomobil satın aldı.

‘Pire’ ismini verdiği otomobiliyle yıllar içinde ülkeyi gezen Şeref, şu anda ise evinin bitişiğine yaptığı garajında Pire’yi muhafaza ederek, temizlik ve diğer bakımlarını da ihmal etmiyor.

‘PİRE İLE GEZMEYİ ÇOK ÖZLEDİM’

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Türkiye’nin farklı bölgelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklere otomobiliyle katılan Şeref, binlerce anı biriktirdi. Pire’ye çocuğu gibi baktığını vurgulayan Şeref, sağlık sorunları nedeniyle otomobilini kullanamasa bile her gün garaja gidip, şoför koltuğuna oturarak eski günlerin özlemini gideriyor.

Pire ile eskiden çok gezdiğini, şimdi ise otomobilinin garajda yattığını belirten Şeref, “Gözlerim rahatsız olduğu için görüşüm azaldı. 2 yıldır hiç otomobil kullanmadım. Yaşım da artık müsait değil. Pire’ye binip gezmeyi çok özledim. Pire ile gezmek istiyorum ama bir yerden bir yere ağır ağır gittiğim için başka şoförler bana bozuk çalıyor. Bu yüzden gezmek istesem bile vazgeçiyorum” dedi.

Öte yandan, Pire’yi satın almak isteyenlerin de olduğunu belirten Şeref, otomobilini satmayı düşünmediğini ifade etti.