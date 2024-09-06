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Piramitlerde HÜRJET şov

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#Mısır Savunma Bakanlığı#Mısır Hava Kuvvetleri#TUSAŞ
Piramitlerde HÜRJET şov
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 07:00

HÜRJET, Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı kapsamında ülkenin en önemli tarihi sembollerinden olan piramitlerin üzerinde uçuş yaptı.

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Mısır Savunma Bakanlığı ve Mısır Hava Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı devam ediyor. Fuarda, Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinden şirketin savunma sanayisi ürünleri sergilenirken, en çok ilgiyi hava gösterisi yapan uçaklar çekiyor.

Piramitlerde HÜRJET şov

Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) jet eğitim uçağı HÜRJET, fuarın 3. gününde piramitlerin üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 10 dakika süren uçuş, piramitleri ziyaret eden turistler tarafından da ilgiyle izlendi.

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#Mısır Savunma Bakanlığı#Mısır Hava Kuvvetleri#TUSAŞ

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