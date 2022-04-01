Pinokyo dövmesi yakalattı

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İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, takip altına aldıkları bir kişinin Kumcular Caddesi üzerindeki bir rezidansa sıklıkla girip çıktığını belirledi. Geçtiğimiz pazartesi günü takip ettikleri kişiyi rezidans çıkışında durduran ekipler, kolunda Pinokyo dövmesi olduğunu gördü. Yapılan üst aramasında da bir miktar uyuşturucu çıktı.

REZİDANS DAİRESİ BASILDI

Adının Efecan K. (26) olduğu belirlenen şüphelinin sürekli girip çıktığı rezidans dairesi de basıldı. Dairede, B.Z.S. (35), A.İ.A. (23) ve Y.K. (29) gözaltına alınırken, 6 parça halinde 146.8 gram marihuana, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 TL ele geçti.

4 kişinin rezidans dairesini zula evi olarak kullandıkları, siparişin ardından daireye gelerek uyuşturucuyu aldıkları ve alıcıya götürdükleri belirlendi. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı.