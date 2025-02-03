Pınar’ı varile koyup diri diri yakmıştı! Haksız tahrik indirimi istendi

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020’de Akyaka Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin’i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.



ESKİ SEVGİLİ CANAVARLIĞI



Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin’i bağ evinde çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti. Avcı’nın gösterdiği yerdeki varilde, Gültekin’in kısmen yanmış cesedine ulaşılmıştı. Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, “delil karartmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Adli Tıp İhtisas Kurumu raporuna göre Pınar Gültekin’in ölümünün henüz hayattayken yakılmasına bağlı meydana geldiği belirtilmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı’nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.



ÖNCE 23 YIL CEZA VERİLMİŞTİ



Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davanın 13. duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirilmişti. Mahkeme, Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı’ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, duruşmalı görülen istinaf sürecinde Cemal Metin Avcı’nın ağırlaştırılmış müebbet, kardeşinin de 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.



BABA TEPKİLİ



PINAR Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, verilen bozma kararına tepki göstererek şunları söyledi: “Bir insan daha nasıl ölsün? Kızı sen diri diri cenin pozisyonuna getiriyorsun, iple bağlıyorsun, varile koyuyorsun, yakıyorsun. Yargıtay, normal bir ölümmüş gibi cezayı azaltmak için elinden geleni yapmış. Adli Tıp raporu kararı var. 11 profesörün imzası var bu kararda. Diri diri yakılmış bu kızcağız. Canavarca hisle değil de nasıl? Sanki benim kızım dün akşam gözümün önünde varilde diri diri yakıldı. Bu gerçekten çok zorumuza gidiyor. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Böyle bir karara nasıl vicdanları el verdi? Ben Yargıtay’a sesleniyorum. Nasıl böyle bir karar verebilirsiniz? Garabet bir karar bu. Kararı tanımıyorum.”



2050 YERİNE 2027’DE TAHLİYE



Avukat Epözdemir, bozma karar üzerine yaşanabilecek gelişmeleri ise şöyle aktardı:



KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZA VERİLİRSE: “İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Yargıtay’ın bozma ilamı doğrultusunda ve haksız tahrik indirimi uygulanmak suretiyle ‘kasten öldürme’ suçunun basit halinden mahkûmiyet kararı verip, bu kararın kesinleşmesi halinde sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir.



ALT SINIRDAN CEZA ALIRSA: Cemal Metin Avcı alt sınırdan 12 yıl hapis cezası alırsa, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra Temmuz 2027’de yani 2.5 yıl sonra tahliye olacaktır.



ÜST SINIRDAN CEZA ALIRSA: Üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verilirse, şartla salıverme ve denetimli serbestlik uygulandıktan sonra 6.5 yıl sonra Temmuz 2031’de tahliye olacaktır. Tabii kamuoyunda ‘iyi hal’ indirimi olarak tabir edilen takdiri indirim sebepleri uygulanmazsa.



NORMALDE 2050’DE TAHLİYE OLACAKTI: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı halinde ise tutukluluk süresinden 30 yıl sonra, yani Temmuz 2050’de tahliye olabilecektir. Şüphesiz ki bu karar tarih önünde, müvekkil ailenin vicdanında ve kamu vicdanında mahkûm olacaktır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 308. maddesine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz yetkisini kullanması için başvuru yapacağız.”