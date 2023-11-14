Pınar’ı doğum gününde öldürdü

Haberin Devamı

İSTANBUL Sultangazi’de Pınar Bektaş ile Tuncay Sağ, 18 yıllık evliliklerini geçen mayıs ayında sonlandırdı. Aynı zamanda teyze çocukları olan çiftin 3 çocuğu anneleriyle birlikte yaşamaya başladı. Pınar Bektaş önceki gün 42. doğum gününü kutluyordu. Çocukları pasta almış, hep birlikte yemişlerdi. Akşam saatlerinde Tuncay Sağ çocuklarını görme bahanesiyle eve geldi.

KIZI SAKLANIRKEN BULUNDU

İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada evde 7 yaşındaki kızları da vardı. Tabancasını çeken Tuncay Sağ, Pınar Bektaş’a bir el ateş ettikten sonra bıçakla boğazını kesti. Pınar Bektaş can havliyle pencereye çıkarak, kaçmakta olan Tuncay Sağ’ın arkasından bardak fırlattı ve komşularından yardım istedi. Ancak sağlık ekipleri gelene kadar Pınar Bektaş hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri cinayete tanıklık eden 7 yaşındaki çocuğu bir odada saklanırken buldu. Pınar Bektaş’ın daha önce iki kez eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle polise başvurusunun olduğu da ortaya çıktı.

Haberin Devamı

BEYAZ TULUM GİYDİRİLDİ

Kanlı kıyafetleriyle polis merkezine giden Tuncay Sağ eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Polisler Tuncay Sağ’a kanlı kıyafetlerini çıkarttırdı ve beyaz renkli bir tulum giydirdi. Tuncay Sağ eşiyle düğünde giyeceği bir kıyafet nedeniyle tartıştıklarını iddia ederek şunları söyledi: “Mutfakta sohbet ederken eşim düğünde giyeceği bir kıyafetin fotoğrafını gösterdi. Sonra da ‘Senle evliyken böyle elbiseler giydirmiyordun’ dedi. Bu nedenle tartıştık. Bir anda çok sinirlendim. Silahımı çıkartarak ateş ettim. Silahım el yapımı olduğu için elimde parçalandı. Ben de mutfakta bulduğum ekmek bıçağını boğazına sapladım. Eşim yere düşünce kızımı aradım, bulamadım.”