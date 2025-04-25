Pınar’ı da koruyamadık

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Tartışma sırasında Cengiz Altınel, yanındaki tabancayı çıkarıp Pınar Altınel’e ateş etti, ardından aynı silahı başına dayayıp tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Boşanma aşamasında olan çiftin ayrı yaşadığı, Cengiz Altınel’in Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi’nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi. Yeniden Refah Partisi Alaçam İlçe Başkanlığı’nda önceki dönem Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapan Pınar Altınel’in yaklaşık bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.

25 ÖĞRENCİ CİNAYETE ŞAHİT OLDU

Olayın yaşandığı sırada Alaçam Cumhuriyet İlkokulu özel eğitim sınıfından yaklaşık 25 öğrencinin kahvaltı programı için kafede olduğu ve herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.