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Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının ilk etabı açıldı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pınarhisar#Çakıllı
Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının ilk etabı açıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 26 Mart - 24 Temmuz 1999 tarihleri arasında cezaevinde yattığı Pınarhisar’ı Bulgaristan sınırı ve Tekirdağ’a bağlayacak Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının ilk etabının açılışını yaptı.

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Törene canlı yayınla bağlanan Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

Pınarhisar hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir. Tayyip Erdoğan’a İstanbul Büyükşehir Başkanlığı’nı çok görerek hukuk oyunlarıyla ayağına çelme takanlar, onun 11 yıl süren Başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan Cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek mecburiyetinde kaldı. Ama onlar bilmiyordu ki en büyük hesap sahibi Allah’tır. Biz Rabb’imize ram olduk. Çalıştık, didindik, mücadele ettik ve hamdolsun milletimiz de bize tüm yolları açtı, tüm imkânları sağladı. Pınarhisar çevre yolunun açılışı, bize hayatımızdaki işte bu yolları hatırlattı.

‘TİCARET YOLUNUN ÖNEMLİ BİR PARÇASI’

Erdoğan açılışını yaptığı yolla ilgili de şu bilgileri verdi: “Bu çevre yolu Kırklareli’ni Saray üzerinden organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi’ne bağlayan 71 kilometrelik projenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ülkemizin önde gelen üretim ve ticaret merkezlerinden olan, ayrıca Bulgaristan’a giden trafiğin yükünü çeken bu güzergâh üzerindeki yolların önemli bir kısmını tamamladık. Kırklareli şehir geçişini daha önce açmıştık. Bugün de yaklaşık 7.5 kilometrelik Pınarhisar ve 3 kilometrelik Çakıllı yollarıyla birlikte projenin toplamda 22 kilometrelik kısmını hizmete vermiş oluyoruz. Günlük trafiği 7 bin aracı bulan bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecektir.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pınarhisar#Çakıllı

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