Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Beko basket maçı, parkeye çıkacak olan iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Pınar Karşıyaka'nın galibiyet elde etmesi halinde final şansını yaratacağı mücadelede, Fenerbahçe Beko'nun kazanması durumunda ise 5'inci bir mücadelenin oynanmasına gerek bırakmayacak. Peki, basketbolseverlerin yakından takip edeceği Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

PINAR KARŞIYAKA FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final mücadelesi 4'üncü maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. 26 Mayıs Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'ya 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ikinci maçta rakibini 80-71 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladı. Eşleşmenin 3. maçında dün İzmir'de Pınar Karşıyaka'yı 67-62 yenen ve seride 2-1 öne geçen sarı-lacivertli ekip, bir galibiyet daha alması halinde adını finale yazdıracak.



Fenerbahçe Beko'nun bugün rakibini yenmesi halinde finalde Anadolu Efes'in rakibi olacağı eşleşmede Pınar Karşıyaka'nın galibiyeti durumunda finale çıkacak son ekip, 28 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmayla belirlenecek.

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