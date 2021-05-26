MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriPınar Karşıyaka 76-78 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu
GeriSpor Pınar Karşıyaka 76-78 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 26.05.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka 76-78 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pınar Karşıyaka 76-78 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı 78-76 mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'ya 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ikinci maçta rakibini 80-71 yenerek seride 1-1 eşitliği yakalamıştı. Eşleşmenin 3. maçında İzmir'de Pınar Karşıyaka'yı 67-62 yenen ve seride 2-1 öne geçen sarı-lacivertli ekip, dördüncü mücadeleden de galip ayrılarak finale yükseldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi