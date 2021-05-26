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Pınar Karşıyaka 76-78 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı 78-76 mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'ya 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ikinci maçta rakibini 80-71 yenerek seride 1-1 eşitliği yakalamıştı. Eşleşmenin 3. maçında İzmir'de Pınar Karşıyaka'yı 67-62 yenen ve seride 2-1 öne geçen sarı-lacivertli ekip, dördüncü mücadeleden de galip ayrılarak finale yükseldi.