Pınar hemşirenin ölümünde yeni detay! Sol el svabında atış artığı tespit edildi: Tahliye edilen eş tutuklandı

Olay, 22 Şubat 2024'te Siverek ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Siverek Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Pınar Bulunmaz ile kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Rıdvan Bulunmaz arasında telefonda tartışma çıktı.

İnfaz koruma memuru olan Rıdvan Bulunmaz, otomobiliyle eve geldiğinde eşinin dışarıya çıkıp, hızlıca yürüdüğünü fark etti. Eşini gören Rıdvan Bulunmaz, otomobiliyle takip etmeye başladı. Rıdvan Bulunmaz, durumu fark edip koşmaya başlayan eşi Pınar Bulunmaz'ı durdurup araca bindirdi. Otomobilde Pınar Bulunmaz tabanca ile vuruldu.

Rıdvan Bulunmaz, daha sonra yaralı Pınar Bulunmaz ile annesinin evine gitti. Burada Rıdvan Bulunmaz, aracı ve içerisindeki yaralı eşini ağabeylerine teslim etti. Rıdvan Bulunmaz'ın ağabeyleri tarafından çalıştığı hastaneye götürülen Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı. Pınar Bulunmaz'ın evinden çıktığı anlar ile Rıdvan Bulunmaz'ın olaydan sonra annesinin evine gittiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kendisi de tabanca ile vurulan ve şüpheli olarak gözaltına alınan Rıdvan Bulunmaz, tedavisinin ardından 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay yerinde yapılan incelemede de 10 mermi çekirdeği bulundu. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca gaz pedalının altında bulunurken, silah Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelemeye alındı.

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 11 Mart 2024'te hazırlanan raporda, Rıdvan Bulunmaz'ın sol el svabında atış artığı tespit edildi.

Diğer yandan Rıdvan Bulunmaz, 3 ay sonra görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Geçen duruşmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından verilen ve 3 profesörden oluşan heyet raporu okundu.

Pınar'ın intihar etmediğinin değerlendirildiği raporda, “Rıdvan Bulunmaz'ın ifadeleri dikkate alındığında Pınar Bulunmaz'ın araca zorla Rıdvan Bulunmaz tarafından bindirildiği, yanak bölgesinde silahın horoz ve/veya gövde kısmı ya da benzer şekilde ekimoz oluşturabilecek çıkıntılı künt cisimle vurmakla oluşmuş lezyonlar, burun bölgesinde ve her iki elde ekimozlar dikkate alındığında Pınar Bulunmaz'ın araç içerisinde ya da araca binmeden önce Rıdvan Bulunmaz tarafından darbedilmiş olduğu, uygulanan bu fiziksel travmada silah ya da travmatik enstrümanın Rıdvan Bulunmaz'ın elinde olduğu ve aktif olarak Rıdvan Bulunmaz tarafından travma enstrümanı olarak kullanılmış olduğu, Pınar Bulunmaz'ın her iki elinde geri saçılma paternlerinin ve sağ elinde atış artığı tespit edilmeyişinin Rıdvan Bulunmaz tarafından ifade edilen atış mekanizması ile uyuşmadığı, silahın Pınar Bulunmaz tarafından ateşlenmiş olmadığını düşündürdüğü, Pınar Bulunmaz'ın kendini iyi hissetmemesi nedeniyle evde kendi kendine damar yolu açarak serum tedavisi uygulamasının, yaşamını sürdürme yönünde bilinçli ve aktif bir çaba gösterdiğini düşündürdüğünden, intihara hazırlık sürecinin klasik belirtileri olan vedalaşma, kişisel eşyaları devretme ya da ani içe kapanma ve benzeri bulguların olmaması ve tanık ifadelerinde yer alan yaşam olaylarına dair konuşmalar, alışveriş, hastalık için serum takma vesaire dikkate alındığında Pınar Bulunmaz'ın intihar motivasyonu olmadığı ve olayın orijininin intihar olduğunun söylenemeyeceği kanaatini bildirir bilimsel mütalaa raporudur” denildi.

RIDVAN BULUNMAZ’IN YENİDEN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Siverek 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına, sanık avukatları, Pınar Bulunmaz’ın ailesi ve avukatları, sanık Rıdvan Bulunmaz ve bazı tanıklar katıldı. Duruşmada, 4 Eylül’deki keşif kayıtları, kriminal raporlar ile Adli Tıp Fizik İhtisas Kurulu’nun 29 Eylül ve Hacettepe Üniversitesi’nin 20 Haziran tarihli raporlarına istinaden suçun katalog suçlardan olması, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma-saklanma ihtimali dikkate alınarak, adli kontrolün yetersiz kalacağı belirtilerek tekrar tutuklandı.

Mahkeme, duruşmanın 14 Ocak 2026’ya ertelenmesine karar verdi.