Pınar Hemşirenin ölümünde cinayet şüphesi... Silahı kendisi ateşlemedi

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ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Devlet Hastanesi’nde hemşire olan Pınar Bulunmaz ile kendisini aldattığını öne sürdüğü Rıdvan Bulunmaz arasında 22 Şubat 2024’te telefonda tartışma çıktı. İnfaz koruma memuru olan Rıdvan Bulunmaz, otomobiliyle eve geldiğinde eşinin dışarıya çıkıp, yürüdüğünü gördü. Rıdvan Bulunmaz eşini zorla arabaya bindirdi daha sonra otomobilde Pınar Bulunmaz tabanca ile vuruldu. Rıdvan Bulunmaz, yaralı eşini ağabeylerine bıraktı. Rıdvan Bulunmaz’ın ağabeyleri tarafından hastaneye götürülen Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı. Kendisi de tabanca ile vurulan ve şüpheli olarak gözaltına alınan Rıdvan Bulunmaz, tedavisinin ardından ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Olay yerinde yapılan incelemede de 10 mermi çekirdeği bulundu. Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda; Rıdvan Bulunmaz’ın sol el svabında atış artığı tespit edildi. Ancak Rıdvan Bulunmaz, 3 ay sonra görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda tahliye edildi.

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TUTUKSUZ YARGILAMA SÜRECEK

Siverek 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3’üncü duruşmasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından verilen heyet raporu okundu. Pınar’ın intihar etmediğinin değerlendirilen raporda, “Rıdvan’ın ifadeleri dikkate alındığında Pınar’ın araca zorla bindirildiği, yanak bölgesinde silahın horoz ve/veya gövde kısmı ya da benzer şekilde ekimoz oluşturabilecek çıkıntılı künt cisimle vurmakla oluşmuş lezyonlar, burun bölgesinde ve her iki elde ekimozlar dikkate alındığında Pınar’ın Rıdvan tarafından darbedilmiş olduğu, silahın Rıdvan’ın elinde olduğu ve aktif olarak Rıdvan tarafından kullanılmış olduğu, Pınar’ın her iki elinde geri saçılma paternlerinin ve sağ elinde atış artığı tespit edilmeyişinin Rıdvan tarafından ifade edilen atış mekanizması ile uyuşmadığı, silahın Pınar Bulunmaz tarafından ateşlenmiş olmadığını düşündürdüğü. Pınar Bulunmaz’ın intihar motivasyonu olmadığı ve olayın orijininin intihar olduğunun söylenemeyeceği kanaatini bildirir bilimsel mütalaa raporudur” denildi.

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Raporun ardından mahkeme heyeti, sanık Rıdvan Bulunmaz için uygulanan adli kontrol kararının devamına karar verdi. 1 üye hâkim ise sanığın tutuklanması yönünde muhalefet şerhi koydu.