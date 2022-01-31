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Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

#FETÖ#Pınar Taşçı#MİT
Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

Askeri üniforma giyen ve sahte MİT kimliği taşıyan ‘Pınar Taşçı’ kod adlı Salice Fedakâr’ın ‘gizli’ oluşumu çökertildi. Örgütüne ‘Atadedeler’ adını veren Fedakâr’ın, aralarında 1 hâkim ile 2 savcı da bulunan 370 adamıyla “Derin devletin ticari istihbarat ayağını yürütüyoruz” diyerek, 5 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

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MİT, yaptığı çalışmalarda hücre yapılanması şeklinde kurulan, hiyerarşik görevlendirmeler yapan gizli bir oluşumu tespit etti. Oluşumun, “yurtiçinde ve yurtdışında iş bulma, yurtdışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme” gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Aralarında hâkim, savcı, avukat, işinsanı, bürokrat, siyasetçi, özel sektör yöneticilerinin de bulunduğu oluşumun tepesinde ise sahte MİT kimliği kullanan ‘Pınar Taşçı’ kod isimli Salice Fedakâr olduğu belirlendi. MİT’in çalışmasının ardından Ankara merkezli başlatılan soruşturma kapsamında, gizli oluşumun üyeleri takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından kendilerine “Atadedeler” ismini veren örgüt ortaya çıkarıldı. Elazığ’da kurulan, faaliyet alanı ise İzmir olan örgüte yönelik operasyon yapıldı.

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FETÖ’CÜ SEVGİLİ

Fedakâr ile FETÖ’den ihraç eski üsteğmen Ali Eşki, Samsun’da birlikte yaşadıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Fedakâr ve Eşki tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Resmi olarak başka biriyle evli olan Fedakâr’ın hamile olduğu da ortaya çıktı.

En tepede “Büyük Atadede”nin bulunduğu ve “Derin devletin ticari istihbarat ayağını yürütüyoruz” diyen “gizli oluşuma” üye olan 370 kişinin ismine de ulaşıldı. Bu kişilerden çoğu kendilerinin de mağdur edildiğini belirterek, emniyette mağdur sıfatıyla ifade verdi.

‘MİT’Çİ BİLİYORDUK’

Mağdurlar ifadelerinde, “Oluşumun başındaki kişiyi MİT’çi biliyorduk, hâkim ve savcıları orada görünce devlet adına hareket ediyorlar diye oluşuma üye olduk” dedikleri belirlendi. Örgüt içinde aktif görev alan, toplantılara katılıp, yeni üyelerle tanışan o dönem İzmir’de görevli bir ağır ceza mahkemesi başkanı hâkimi ve 2 Cumhuriyet savcısı da belirlendi. Hâkimin Ankara’da, savcıların ise Amasya ve Kilis’te görev yaptıkları, bu isimlerle ilgili dosyanın soruşturma izni için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na gönderildiği öğrenildi.

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DUBAİ KÜBA MASASI

EN tepede Büyük Atadede yer alırken, elçi, başdede, sözcü dede, masa başkanları, saha başkanları gibi görevlendirmeler yapıldığı öğrenildi. İngiltere, Dubai, Küba ve Lübnan gibi masalar kurulup başkanlar atandığı belirlendi. Masa başkanlarının, gizli oluşuma üye olan ve yurtdışına çıkmak isteyenlerin işlemlerini yüksek miktarda para karşılığında yürüttükleri kaydedildi.

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‘BÜYÜK ATADEDE’ HAYALİ ÇIKTI

ÖRGÜTE üye olanları etkilemek için “gizem yaratıldığı”, yeni üye olanlara “Bağlılık ve yapacağınız çalışma ile büyük Atadede ile yüz yüze görüşebileceksiniz” denildiği, ancak hiç kimsenin büyük Atadede ile tanışmadığı belirlendi. “Büyük Atadede” diye birisinin olmadığı “hayali” bir kişilik oluşturulduğu, üyeler arası oluşturulan “WhatsApp grubunda Büyük Atadede olarak kayıtlı telefon hattının Salice Fedakâr tarafından kullanıldığı, Fedakâr’ın, gruba “Büyük Atadede” adına mesajlar attığı ortaya çıktı.

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ÜYELİK DE AYRILIK DA 10 BİN LİRA

ÖRGÜTE üye olandan 10 bin lira alındığı, örgütten çıkmak isteyenlerin ise “konuşmamak kaydıyla” yine 10 bin lira ödeme yaparak ayrılabildiği kaydedildi. Şu ana kadar 5 milyon liranın üzerinde para topladıkları belirlenen şüphelilerin bankalar üzerinden yaptıkları para transferleri MASAK tarafından incelemeye alındı. Şüphelilerin hesap hareketleri üzerinden yapılacak incelemenin ardından “vurgunun” boyutunun ortaya çıkacağı bildirildi.

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#FETÖ#Pınar Taşçı#MİT

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