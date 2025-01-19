Pınar hâkim tam 12’den vuruyor

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Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Hâkim Pınar Demir Yılmazel, pilates ve yogada eğitmen düzeyine gelirken, çeşitli spor dallarıyla amatör olarak ilgileniyor. Mesaiden arta kalan zamanlarında spor yapan Yılmazel, yaklaşık 1 yıl önce okçulukla ilgilenmeye başladı.

4 ÇOCUĞUYLA ATIŞ YAPIYOR

Paralimpik Okçuluk Milli Takımı antrenörü Hasan Basri Hancı’nın öğrencisi olan Hâkim Yılmazel, haftada 3 gün birer saat gördüğü derslere çocukları Zeynep Umay (14), Mehmet Oğuz (12), Fatma Nur (10) ve Turgut Akif (8) ile katılıyor.

HAYAT DA YAYI ÇEKMEK GİBİ...

Hâkim Yılmazel, okçuluk sporuyla ilgisini şöyle anlattı: “Okçuluk, aynı zamanda odaklanma ve konsantrasyonu artıran bir spor branşı. Hayat da okçuluk sporu gibi. Oku tutarken dik durmanız gerekiyor. Hayattaki dik duruşunuz gibi. Hayatın zorluklarını yayı çekmeye benzetiyorum.”