Pınar Gültekin'in babası canlı yayına bağlandı, verilen cezaya ateş püskürdü

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Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 'haksız tahrik'le 23 yıla indirildi.

SIDDIK GÜLTEKİN İSYANINI HAKAN URAL’A HAYKIRDI

Baba Sıddık Gültekin dinmeyen acısını “Söyleyecek bir sözüm kalmadı. Temmuz ayının sıcağında bir insan güneşte bir saniye duramıyorken, benim kızım diri diri yakıldı” sözleriyle anlattı. Cemal Metin Avcı’ya verilen cezaya tepkisi ağırdı. “Eğer kızım haksızsa, haksız tahrik verilsin. İndirsin cezayı ama bütün deliller ortada... Kızıma atılmayan iftira kalmadı. Buna rağmen mahkeme adalete tecelli edemiyorsa diyecek bir şeyim yok. Tek isteğim adaletin sağlanması. 13 mahkemedir hakkımı arıyorum. Ama benim hakkım gasp edildi” dedi.

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“BU DAVA BİTMEDİ GEREKİRSE AİHM’YE KADAR GİDECEĞİM”

Acılı baba kızının davasının peşini bırakmayacağını söyledi ve “Yargıtay var, anayasa var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Sonuna kadar adalet mücadeleme devam edeceğim ancak inancımı yitirdiğin an kimse benden insanlık beklemesin, adalete boynumuz kıldan ince ama bu beni yaralıyor derdimi kimi anlatacağım?” diye sordu.

“KIZIM ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDEN BERİ GÖZYAŞI DÖKMEDİM”

Baba Sıddık Gültekin; “İçimdeki fırtına dinmiyor. Ağlamak istiyorum. Benim kızım öldürüldüğü günden beri gözyaşı dökmedim. Kabri başında bir saat ağlamak istiyorum ama bunu bir babaya çok gördüler” sözleriyle acısını yineledi. Gültekin, Cemal Metin Avcı’nın ailesi hakkında verilen beraat kararına da tepkiliydi. “Pınar’ın annesi mahkemede feryat ediyor. Buna 4 yıl 4 ay ceza isteniyor. Peki bu caninin annesi, kardeşi, ortağı, eski karısı delil karartarak belki yardım etmişler ama delil olmadığı için beraat veriliyor ve benim kanıma dokunuyor, saygısızlığım olmamasına rağmen 2 defa mahkemeden atıldım” dedi.

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AVUKAT SERDAR ÖKTEM “BU KARARI İSTİNAF KALDIRACAK”

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Baba Sıddık Gültekin’in ardından canlı yayına Avukat Serdar Öktem de bağlandı ve verilen kararı değerlendirdi. Öktem; “Kamu vicdanında bu karar yer bulmadı. Verilen karar yanlış, kanunda tanımlanan vahşi cinayetin bütün unsurları bu dosyada mevcut, mahkeme saçma bir gerekçe ile haksız tahrik verdiyse o zaman istinaf bu kararı kaldıracak” dedi.