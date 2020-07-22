MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoförle ilgili flaş karar
GeriGündem Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoförle ilgili flaş karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 16:53,Son Güncelleme:

Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoförle ilgili flaş karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoförle ilgili flaş karar
Abone Olgoogle-news

Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan özel halk otobüs şoförünün sertifikası iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, "İBB olarak hiçbir şekilde; bir özel halk otobüsü şoförünün dün kaybettiğimiz Pınar Gültekin ve genel olarak kadınlar hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeleri kabul edemeyiz. Kendisinin sertifikası iptal edilmiştir" denildi.

Pınar Gültekin katledilmişti İşte vahşet evi...
Pınar Gültekin katledilmişti! İşte vahşet evi...
Pınar Gültekini katleden Cemal Metin Avcı şüphelenen komşularına bu cevabı vermiş...
Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı şüphelenen komşularına bu cevabı vermiş...
Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'in Hizan ilçesine getirildi
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle