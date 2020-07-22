Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)
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Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoförle ilgili flaş karar
Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan özel halk otobüs şoförünün sertifikası iptal edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, "İBB olarak hiçbir şekilde; bir özel halk otobüsü şoförünün dün kaybettiğimiz Pınar Gültekin ve genel olarak kadınlar hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeleri kabul edemeyiz. Kendisinin sertifikası iptal edilmiştir" denildi.
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