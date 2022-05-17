Pınar Gültekin davasında karar yine yok

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Türkiye’yi sarsan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27) cinayeti ile ilgili davanın 12’nci duruşması dün Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı’nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı hazır bulundu. Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin ile avukatların yer aldığı duruşma, yoklamayla başladı. Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu’nca mahkemeye gönderilen rapor okundu. Raporda, Pınar Gültekin’in yangına ne kadar süre maruz kaldığının ve ölüm saatinin ne zaman olduğunun belirlenemeyeceği kaydedildi. Tekrar savunma yapan Mertcan Avcı, “Eski savunmalarım geçerli. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. Savunmasının ardından tanık avukatlarının sorularını cevaplayan Avcı, “Ağabeyim, çöp ve bozuk kokoreç yaktığını söyledi. Bağ evinin de içine girmedim” diye konuştu.

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MÜTAALASINI AÇIKLADI

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Cemal Metin Avcı’nın ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek’ten, kardeşi Mertcan Avcı’nın da ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Cemal Metin Avcı’nın eski eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı haklarında da ‘suç delillerini gizlemek ve yok etmek’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı için ise adli kontrol şartı yükümlülüklerinin uygulanmasına karar verip duruşmayı 20 Haziran’a erteledi.

TÜRKİYE SARSILMIŞTI

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de kaybolmuştu. Eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin’i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilmişti. Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan’ın suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirilerek cezalandırılmaları talep edilmişti.