Pınar Gültekin davası... Haksız tahrik indirimine düzeltme

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TÜRK Ceza Kanunu’nun mevcut 29. maddesinde düzenleme, “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir” şeklinde. Bu indirimler kademeli şekilde azaltılacak.

EKİMDE YARGI PAKETİNDE

Taslak çalışma ışığında, haksız tahrik indirimleri kademeli uygulanıp azaltılacak. Gültekin cinayetindeki gibi “tasarlayarak ya da canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde” haksız tahrik indirimi uygulanmaması değerlendiriliyor. Bu indirimin yapılması halinde de kriterleri net şekilde gösterilecek. Değişiklikle kadın cinayeti sanıklarına kriterleri uyuyorsa çok daha az indirim yapılacak. Pınar’ın katili gibi tasarlayıp yakarak, üzerine beton dökerek canavarca öldürenlere tahrik indirimi yapılamayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis verilecek.

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Düzenlemenin ekim ayında Meclis’e sunulacak yargı paketinde yer alması bekleniyor.