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Musa KESLER
Haber Giriş: 03.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pınar cinayetinde 2. tutuklama

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Pınar cinayetinde 2. tutuklama
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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (26), Muğla’da öldürüldükten sonra cesedi bir varil içerisinde ormana atılmıştı.

Soruşturma kapsamında Muğla’da bar işleten Metin Cemal Avcı tutuklanmış ve suçunu da itiraf etmişti. Ancak olay yerinde ikinci bir kişinin de olduğu şüphesi hep gündemdeydi.

TELEFON SİNYALLERİ ELE VERDİ

Bu şüphenin peşinden giden soruşturma birimleri yeni bir bulguya ulaştı. Tutuklu şüpheli Metin Cemal Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı (26) da telefon sinyallerinin abisiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Ancak sinyaller olay gününden hemen sonra Pınar’ın kayıp olduğu dönemde olduğu için bu şüpheli olaydan sonra abisiyle birlikte olay yerine giderek ‘delil karartmakla’ suçlanıyor. Henüz ‘cinayete iştirak’ ettiğine dair bir suçlama veya delil yok. İfadesi alınan Mertcan Avcı cinayetin işlendiği bağ evine gittiğini kabul etti ancak delil karartma suçlamasını reddetse de tutuklandı.

Pınar cinayetinde 2. tutuklama
Mertcan Avcı ve Metin Cemal Avcı

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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