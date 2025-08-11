×
PİNA’nın müsilajla savaşı

Güncelleme Tarihi:

PİNA’nın müsilajla savaşı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 07:00

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi’nde müsilajla mücadele kapsamında deniz ekosistemini iyileştirmeye yönelik yeni projeleri hayata geçiriyor.

Denizlerin akciğeri olarak bilinen ve 1 metrekare alanda fotosentez yoluyla 4-20 litre arasında oksijen üretme potansiyeline sahip olan deniz çayırları ile saatte 6 litre deniz suyunu filtreleyerek temizleyebilen nesli tehlike altındaki pina midyelerini koruma altına aldı. Bakanlık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle geçen yıl başlatılan MAR-ÇAYIR ve MAR-PİNA projelerinin devamı olarak bu yıl ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ izleme projelerini başlattı.

POPÜLASYONU İZLENECEK

ÇAYIR-İZ Projesi kapsamında  8 istasyonda yürütülecek bilimsel izleme faaliyetleri ile deniz çayırlarının ekolojik durumu düzenli olarak değerlendirilecek. PİNA-İZ Projesi kapsamında da dünyada Marmara Denizi’nde pina midyeleri takibe alındı. Erdek Körfezi’nde deniz çayırlarıyla kaplı habitatı ve kumlu bir habitatı kapsayan toplam 200 metrekarelik alandaki pinalar markalandı. 7 istasyonda, pina popülasyonunun sağlık durumu, ölüm oranları ve yeni birey katılımı takip edilecek.  

PİNA’nın müsilajla savaşı

BAKAN KURUM PAYLAŞTI

- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından pina midyeleri ve deniz çayırlarıyla ilgili video paylaşarak, “ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projelerimizle yakın takibe aldığımız bu canlıların popülasyonunu artırıp müsilajla mücadeleye biyolojik katkı sağlıyoruz” dedi.

PİNA’nın müsilajla savaşı

