Pilotlardan kahramanca manevra

İngiliz burnu yakınlarında denize düşen uçaktaki hava albay ve hava yarbay rütbesindeki pilotlar, fırlatma koltuğunu çekmeyi başararak kazadan sağ olarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre pilotlar arıza sinyali gelince, uçağı yerleşim yerine düşmemesi için denize doğru yönlendirdi. Deniz üstünde fırlatma koltuğunu çeken pilotlardan biri paraşütle kayalık bir alana, diğeri ise denize indi. Kayalık alana inen pilotun bacağında kırık olduğu değerlendirilirken, Milli Savunma Bakanlığı, iki pilotun da sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanlık uçağın düştüğünü Twitter hesabından yaptığı, “İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı” paylaşımıyla duyurdu. Bakanlık “Kazada kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve tedavilerine başlanmıştır. Gerekli inceleme başlatılmıştır. Arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan balıkçılarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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