MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPilotaj taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
GeriGündem Pilotaj taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 05.08.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Pilotaj taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pilotaj taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Pilotaj taban puanları kaç? İşte Pilotaj taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Pilotaj bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Pilotaj taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY5532,882372.185
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Pilotaj (Fakülte)SAY15523,608614.523
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)SAY5521,063125.367
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY6520,644455.507
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY3515,564527.442
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY6514,926707.731
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY6513,167518.521
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY2506,4200411.937
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)SAY5502,1068214.418
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY5501,6128514.715
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Pilotaj (Fakülte) (KKTC Uyruklu)SAY3445,5335458.472
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY31332,92194186.062
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY34298,66046257.821
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY22263,80156366.133
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY34242,92546461.114
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY34239,01197482.534
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Pilotaj (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli)SAY28225,59848571.319
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Pilotaj (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli)SAY28219,73930620.432
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY11213,59206661.241
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)SAY25191,03132692.720

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi