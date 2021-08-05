Son Güncelleme:
Pilotaj taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Pilotaj taban puanları kaç? İşte Pilotaj taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Pilotaj bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Pilotaj taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|532,88237
|2.185
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Pilotaj (Fakülte)
|SAY
|15
|523,60861
|4.523
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|521,06312
|5.367
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|6
|520,64445
|5.507
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|3
|515,56452
|7.442
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|6
|514,92670
|7.731
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|6
|513,16751
|8.521
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|2
|506,42004
|11.937
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|502,10682
|14.418
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|501,61285
|14.715
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Pilotaj (Fakülte) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|3
|445,53354
|58.472
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|31
|332,92194
|186.062
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|34
|298,66046
|257.821
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|22
|263,80156
|366.133
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|34
|242,92546
|461.114
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|34
|239,01197
|482.534
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|28
|225,59848
|571.319
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|28
|219,73930
|620.432
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|11
|213,59206
|661.241
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|25
|191,03132
|692.720