Pilotaj taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Pilotaj bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Pilotaj taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 5 532,88237 2.185 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Pilotaj (Fakülte) SAY 15 523,60861 4.523 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) SAY 5 521,06312 5.367 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 6 520,64445 5.507 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3 515,56452 7.442 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 6 514,92670 7.731 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 6 513,16751 8.521 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 2 506,42004 11.937 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) SAY 5 502,10682 14.418 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 5 501,61285 14.715 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Pilotaj (Fakülte) (KKTC Uyruklu) SAY 3 445,53354 58.472 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 31 332,92194 186.062 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 34 298,66046 257.821 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 22 263,80156 366.133 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 34 242,92546 461.114 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 34 239,01197 482.534 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) SAY 28 225,59848 571.319 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) SAY 28 219,73930 620.432 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 11 213,59206 661.241 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 25 191,03132 692.720

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara