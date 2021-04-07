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Gündem
İbrahim YILDIZ / DHA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pilot ve hosteslere ‘güzel günlere dönüş bileti’

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Pilot ve hosteslere ‘güzel günlere dönüş bileti’

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılanmada öncelik sırasında yer alan hava yollarında görevli pilot, hostes ve diğer uçuş görevlilerinin de aşılanma işlemleri başladı.

Aşı olan personele 48 saat süreyle uçuş verilmeyecek, sağlık durumları yakından takip edilecek. Bu kapsamda Türk Hava Yolları da (THY) koronavirüs aşısı için aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 çalışanını Sağlık Bakanlığı’na bildirdi. Planlamayla uçuş ekibi ve yükleme uzmanları aşı olmaya başladı. Aşılanan uçuş ekibinin yanı sıra yolcu ve uçakla temas olabilecek 2 bin 250 yer hizmeti çalışanı da aşılanacak.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Uçuşlarımızda görevli arkadaşlarımız güzel günlere dönüş biletimiz olan COVID- 19 aşılarını olmaya başladı. Gökyüzünde, misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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