Pilot ve hosteslere ‘güzel günlere dönüş bileti’

Aşı olan personele 48 saat süreyle uçuş verilmeyecek, sağlık durumları yakından takip edilecek. Bu kapsamda Türk Hava Yolları da (THY) koronavirüs aşısı için aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 çalışanını Sağlık Bakanlığı’na bildirdi. Planlamayla uçuş ekibi ve yükleme uzmanları aşı olmaya başladı. Aşılanan uçuş ekibinin yanı sıra yolcu ve uçakla temas olabilecek 2 bin 250 yer hizmeti çalışanı da aşılanacak.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Uçuşlarımızda görevli arkadaşlarımız güzel günlere dönüş biletimiz olan COVID- 19 aşılarını olmaya başladı. Gökyüzünde, misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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