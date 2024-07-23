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Pilot Tayra: Türkiye’nin ilk uçak rallicisi

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#Antalya#Pilot#Uçak
Pilot Tayra: Türkiye’nin ilk uçak rallicisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 07:00

İtalya’da gerçekleştirilen ve ‘uçak rallisi’ olarak bilinen Uluslararası 6’ncı Göl Hava Rallisi’ne Türkiye’den 22 yaşındaki kadın pilot Tayra Lokumcu katılacak. Türkiye, ilk defa Lokumcu ile yarışmada temsil edilecek.

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Antalya’da yaşayan Tayra Lokumcu, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu askeri pilotluk için sınavlara hazırlandığı dönemde kaza geçirdi. Kaza sonrası yüzünde kalan iz nedeniyle askeri pilot olamayacağını öğrenen Lokumcu, pilot olma hedefinden vazgeçmedi. Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü’nü tamamlayarak pilot oldu. Havacılık alanında katıldığı etkinliklerde dereceler alan Lokumcu, her yıl İtalya’da gerçekleştirilen ve ‘uçak rallisi’ olarak adlandırılan Uluslararası 6’ncı Göl Hava Rallisi yarışmasından özel davet aldı. 1 saat öncesinden belirlenerek verilen koordinatların tamamını harita üzerinden bularak turu eksiksiz ve verilen süre içerisinde tamamlamaya dayanan yarışmada Türkiye, ilk kez Lokumcu ile temsil edilecek.

BİR İLK OLACAK

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İddialı olduğunu belirten Lokumcu, “Jet uçaklarıyla uçmak istiyordum. Askeri pilot olacaktım. Kaza sonucu olamayacağını anladım. Pilot olma hayalimi sivil havacılık üzerinden sürdürdüm.

Her yıl düzenlenen geleneksel bir yarışma. Rota, tek motorlu uçakla doğru zamanlama ile tamamlanmaya çalışılıyor. Yarışmada erkek ya da kadın pilot temsili daha önceki yıllarda olmadı. Bu yıl ilk kez ben temsil edeceğim” diye konuştu.

Lokumcu, katılacağı yarışmanın uçak rallisi olduğunu söylediğinde herkesten farklı tepkiler aldığını aktardı. Ailesini ikna etmenin de kolay olmadığını anlatan Lokumcu, “Herkesin aklına hız ve akrobasi geliyor. Ancak sonrasında, olayı açıkladığımda gurur duydular” dedi.

Pilot Tayra: Türkiye’nin ilk uçak rallicisi

1913 POSTACILIĞI

- Organizasyon Başkanı Enrico Guggiari, yarışın 1913 yılındaki geleneklere bağlı kalınarak yapıldığını söyledi. Eski posta servisini yeniden canlandırmak için yapılan bir organizasyon olduğunu anlatan Guggiari, “İtalya’da posta idaresinin desteklediği 10 ülkenin katıldığı bir yarışma. Tayra’nın yetenekleri çok dikkat çekti. O nedenle davet ettik” diye konuştu. Lokumcu, önümüzdeki günlerde İtalya’ya giderek yarışmaya katılacak.

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#Antalya#Pilot#Uçak

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