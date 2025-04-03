Pilot: 'Küçük kuşlara çarpmış olabilirim'

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Sabiha Gökçen Havalimanı'na bugün öğle saatlerinde iniş için alçalan bir uçağın pilotu kuşa çarptı. Uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek iniş sırasında kuşa çarpmış olabileceğini ve kontrol yapılmasını istedi.

Uçak saat 11.20'de sorunsuz şekilde havalimanına iniş yaparken pist, kuş kontrolü için kısa süreliğine uçuşlara kapatıldı. Bu sürede bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yapılan kontrollerin ardından pist yeniden uçuş trafiğine açıldı. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.