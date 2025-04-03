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Pilot: 'Küçük kuşlara çarpmış olabilirim'

Güncelleme Tarihi:

#Sabiha Gökçen Havalimanı#Uçak#KUŞ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 15:25

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçak kuşa çarptı. Pilotun, "Küçük kuşlara çarpmış olabilirim" sözleri kayıtlara yansıdı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'na bugün öğle saatlerinde iniş için alçalan bir uçağın pilotu kuşa çarptı. Uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek iniş sırasında kuşa çarpmış olabileceğini ve kontrol yapılmasını istedi.

Uçak saat 11.20'de sorunsuz şekilde havalimanına iniş yaparken pist, kuş kontrolü için kısa süreliğine uçuşlara kapatıldı. Bu sürede bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yapılan kontrollerin ardından pist yeniden uçuş trafiğine açıldı. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Uçak#KUŞ

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