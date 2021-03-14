MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPilot kaydetti... Sahil güvenlik harekete geçti!
GeriGündem Pilot kaydetti... Sahil güvenlik harekete geçti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Kazım BULUT-Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 14.03.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Pilot kaydetti... Sahil güvenlik harekete geçti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pilot kaydetti... Sahil güvenlik harekete geçti!

Marmara Denizi’nin Gemlik açıklarında, kimyasal maddelerin de olduğu ileri sürülen atık, su yüzeyinin kirlenmesine neden oldu. Sahil Güvenlik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan geminin bulunduğu bölge bir uçak pilotu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmara Denizi’nin Gemlik açıklarında, bir geminin pis su ile makine ve kazan dairesinden akan yağları depoladığı sintine bölgesinde biriken atığı denize boşalttığı iddia edildi. İçerisinde kimyasal maddelerin de olduğu ileri sürülen atık, su yüzeyinin kirlenmesine neden oldu. Geminin sintine atığını denize boşalttığı anlar ise tek motorlu bir uçak pilotu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pilot kaydetti... Sahil güvenlik harekete geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize bırakılan maddenin ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi