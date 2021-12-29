Pilot çift tesadüf uçuşu anlattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
AGİ kalkıyor Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi Soru işareti kalktıAGİ kalkıyor! Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi? Soru işareti kalktı#Asgari Ücret
Türkiyede Omicron kâbusu 2 buçuk ay sonra bir ilk: Çok önemli uyarıTürkiye'de Omicron kâbusu! 2 buçuk ay sonra bir ilk: Çok önemli uyarı#Omicron
Abdulkadir Sünger Galatasarayı ilk kez yıkmıyor Meğer geçen sene de...Abdulkadir Sünger Galatasaray'ı ilk kez yıkmıyor! Meğer geçen sene de...#Galatasaray
Merkez Bankası duyurdu İşte 2022 yılı Para ve Kur PolitikasıMerkez Bankası duyurdu! İşte 2022 yılı Para ve Kur Politikası#Merkez Bankası
Altın hesabı olanlar dikkat TLye çevirene Merkezden destekAltın hesabı olanlar dikkat! TL'ye çevirene Merkez'den destek#Altın
Trakya sular altında Dereler taştı, yollar kapatıldı, askeri birlikler sahaya indiTrakya sular altında! Dereler taştı, yollar kapatıldı, askeri birlikler sahaya indi#Sağanak
Rihanna ile kutladılar, dünya günlerce onları konuştu Sürpriz karar... Rihanna ile kutladılar, dünya günlerce onları konuştu! Sürpriz karar...#Barbados
Teröristlerin kiri daha fazla bulaşmadanTeröristlerin kiri daha fazla bulaşmadan#HDP
Görüntüler viral olmuştu... Saldırgan yolcu eski manken çıktıGörüntüler viral olmuştu... Saldırgan yolcu eski manken çıktı!#ABD
Elenme sonrası gündem oldu: Fatih Terim istifaElenme sonrası gündem oldu: 'Fatih Terim istifa!'#Galatasaray
İşte kripto taslağı Yetkisiz kurumdan işlem yapana cezaİşte kripto taslağı! Yetkisiz kurumdan işlem yapana ceza#Kripto Para
Sokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planıSokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planı#Sokak Hayvanları
Annemiz ölüyor Candan Erçetin ve Hakan Karahanın zor günleri...'Annemiz ölüyor' Candan Erçetin ve Hakan Karahan'ın zor günleri... #Candan Erçetin
Ünlü oyuncu hastalık haberini sosyal medyadan verdi: Benden duymanızı istedimÜnlü oyuncu hastalık haberini sosyal medyadan verdi: Benden duymanızı istedim#Hugh Jackman
Dev tünel bugün açılıyor 3 bölgeyi birbirine bağlayacakDev tünel bugün açılıyor! 3 bölgeyi birbirine bağlayacak#Pirinkayalar
HABERLERGündem Haberleri

Pilot çift tesadüf uçuşu anlattı

#İstanbul#Pilot#İstanbul Havalimanı

Farklı iki şirkette pilot olarak görev yapan Nurdan ve Oğuzhan Yararcan çifti, uçuşları sırasında rotaları Basra körfezinde denk geldi. Çift, gökyüzünde yaşadıkları tesadüfü anlattı.

Haberin Devamı

Türk Hava Yolları’nda ikinci pilot olarak görev yapan Nurdan Yararcan, Kuala Lumpur-İstanbul Havalimanı, Pegasus Havayolları’nda görev yapan kaptan pilot eşi Oğuzhan Yararcan ise Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen seferinde görevdeydi. Eşinden 8 saat önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan havalanan Nurdan Yararcan Basra Körfezi'ne geldiği sırada pilot eşi Oğuzhan Yararcan da Bahreyn’den havalandı ve aynı rotayı takip ederek bir uçuş gerçekleştirdiler.

EŞİM BANA EŞLİK ETTİ

Gökyüzünde yaşadıkları tesadüf uçuşu anlatan THY'de ikinci pilot olarak görev yapan Nurdan Yararcan "Ben Kuala Lumpur-İstanbul seferini yapıyordum. Oğuzhan da Bahreyn-İstanbul seferini yapıyordu.

Gözden Kaçmasın

Merkez Bankası 2022 yılı para ve kur politikasını açıkladıMerkez Bankası 2022 yılı para ve kur politikasını açıkladıHaberi Görüntüle


Benim kalkışımdan yaklaşık 8 saat sonra Oğuzhan da Bahreyn’den havalandı. Tırmandı. Uçaklarımız tesadüfen havada buluştu. Bİ bakıma eşim bana eşlik etmiş oldu. Bizim için harika bir anı oldu" dedi.

Pilot çift tesadüf uçuşu anlattı

EVİMİZE KADAR BERABER GELDİĞİMİZ BİR UÇUŞ OLDU

Oğuzhan Yararcan ise "Ailemizde tabi aynı anda uçuşa gittiğimiz zamanlar oluyor. Geçtiğimiz gün çok tesadüfi keyifli bir uçuş gerçekleştirdik. Aynı anda aynı rotayı takip ederek İstanbul’a kadar bir uçuşumuz oldu Basra Körfezi üzerinde.

Pilot çift tesadüf uçuşu anlattı


Bir bakıma Nurdan’ı uçuşunda karşılayıp İstanbul’a evimize kadar beraber geldiğimiz bir uçuş gerçekleştirdik. Unutamayacağımız bir uçuş oldu" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Pilot#İstanbul Havalimanı

BAKMADAN GEÇME!

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse

BAKMADAN GEÇME!

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse