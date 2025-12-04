×
Pilot bölge olarak belirlenen 'Kore Mahallesi'nde hareketlilik: Polisler sabah saatlerinde giriş yaptı

#Çorlu#Uyuşturucu#Metruk Binalar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 13:37

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde asayiş ve narkotik olaylarıyla sıkça anılan ve 'Kore Mahallesi' olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi'nde, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 3 metruk bina iş makineleri ile yıkıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi, ilçede pilot bölge olarak belirledikleri, vatandaşlarca 'Kore Mahallesi' olarak anılan Hıdırağa Mahallesi'nde çalışma başlattı.

3 METRUK BİNA YIKILDI

Çalışmalar kapsamında mahalledeki metruk binaların yıkımına devam ediliyor. Polis ve belediye ekipleri sabah saatlerinde mahalleye giderek, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 3 metruk binayı iş makineleri ile yıktı. Yıkım işlemleri sırasında polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Belediye ekipleri tarafından 11 ayda toplam 60 metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi. Mahallede benzer binaların yıkımlarına devam edileceği kaydedildi.

#Çorlu#Uyuşturucu#Metruk Binalar

