×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Pilot adayı Defne TIME’ın ‘Yılın Kızları’ listesinde

Güncelleme Tarihi:

#TIME#Ultralight Pilot Lisansı#UPL
Pilot adayı Defne TIME’ın ‘Yılın Kızları’ listesinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 07:00

TIME, dünya genelinde topluma ilham veren 10 genç lideri onurlandırmak üzere hazırladığı ‘Yılın Kızları’ listesini duyurdu. Ödüllü editoryal ekibin oluşturduğu liste, 12 ile 17 yaş arası genç kızların cesaretini ve yaratıcılığını kutluyor.

Haberin Devamı

Listede; Bursa’da Ultralight Pilot Lisansı (UPL) almak için uçuş eğitimine başlayıp, Türkiye’de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı olan lise 12’nci sınıf öğrencisi Defne Özcan (17) da yer aldı. Defne Özcan, “TIME’da yer almak beklediğim bir durum değildi ve çok şaşırdım” derken, babası Önder Özcan, “Başarılarından dolayı kızımı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

LİSTEDEKİ 10 KİŞİ

2025 TIME Yılın Kızları Listesi’nde Defne Özcan’ın yanı sıra; Yeni Zelanda’dan genç yazar Rutendo Shadaya, Japonya’dan olimpiyat şampiyonu sporcu Coco Yoshizawa, Çin’den bilim eğitmeni Valerie Chiu, Fransa’dan zorbalıkla mücadele öncüsü Zoé Clauzure, Almanya’dan çocuk güvenliği savunucusu Clara Proksch, Meksika’dan yarış pilotu Ivanna Richards, Polonya’dan biyoteknoloji mucidi Kornelia Wieczorek, Birleşik Krallık’tan evsizlik sorununa karşı çözüm üreten mühendis Rebecca Young, ABD’den organ bağışı savunucusu Naomi S. DeBerry yer alıyor. m Yiğithan HÜYÜK / DHA

Haberle ilgili daha fazlası:
#TIME#Ultralight Pilot Lisansı#UPL

BAKMADAN GEÇME!