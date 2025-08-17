Pilot adayı Defne TIME’ın ‘Yılın Kızları’ listesinde

Haberin Devamı

Listede; Bursa’da Ultralight Pilot Lisansı (UPL) almak için uçuş eğitimine başlayıp, Türkiye’de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı olan lise 12’nci sınıf öğrencisi Defne Özcan (17) da yer aldı. Defne Özcan, “TIME’da yer almak beklediğim bir durum değildi ve çok şaşırdım” derken, babası Önder Özcan, “Başarılarından dolayı kızımı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

LİSTEDEKİ 10 KİŞİ

2025 TIME Yılın Kızları Listesi’nde Defne Özcan’ın yanı sıra; Yeni Zelanda’dan genç yazar Rutendo Shadaya, Japonya’dan olimpiyat şampiyonu sporcu Coco Yoshizawa, Çin’den bilim eğitmeni Valerie Chiu, Fransa’dan zorbalıkla mücadele öncüsü Zoé Clauzure, Almanya’dan çocuk güvenliği savunucusu Clara Proksch, Meksika’dan yarış pilotu Ivanna Richards, Polonya’dan biyoteknoloji mucidi Kornelia Wieczorek, Birleşik Krallık’tan evsizlik sorununa karşı çözüm üreten mühendis Rebecca Young, ABD’den organ bağışı savunucusu Naomi S. DeBerry yer alıyor. m Yiğithan HÜYÜK / DHA