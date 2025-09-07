×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Pilot adayı Berfu hayatını kaybetmişti: Uçağın düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Berfu Hatipoğlu#Uçak Kazası#Eğitim Uçağı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 16:07

3 Eylül günü saat 09.00 sıralarında İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim uçağı düşmüş ve pilot adayı Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti. Eğitim uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Kırbaş Mahallesi'nde, uçağın düştüğü mısır tarlasına yakın bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın tarlaya düşmesi yer aldı.

Pilot adayı Berfu hayatını kaybetmişti: Uçağın düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

Görüntülerde, uçağın düşmesinin ardından çevredekilerin "uçak düştü" şeklindeki sözleri de bulunuyor.

Pilot adayı Berfu hayatını kaybetmişti: Uçağın düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

Selçuk Efes Havalimanı'ndan 3 Eylül'de eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düşmüş, pilot adayı Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

Pilot adayı Berfu hayatını kaybetmişti: Uçağın düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

Kaza, 3 Eylül günü saat 09.00 sıralarında Torbalı'nın Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Efes Havaalanı'ndan eğitim için saat 08.30 sıralarında havalanan Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi uçak, bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Pilot adayı Berfu hayatını kaybetmişti: Uçağın düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hatipoğlu'nun cansız bedeni, enkazdan çıkarılıp cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Pilot adayı Berfu hayatını kaybetmişti: Uçağın düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

İRTİFA KAYBEDİP TARLAYA ÇAKILDI

İlk belirlemelere göre eğitim uçağının irtifa kaybederek, dik şekilde mısır tarlasına çakıldığı öğrenildi. Uçağın düştüğü alanda birkaç metre uzunluğundaki mısırların biçildiği görüldü.

Pilot adayı Berfu hayatını kaybetmişti: Uçağın düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

Haberin Devamı

EN BÜYÜK HAYALİ PİLOT OLMAKMIŞ

Bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Berfu Hatipoğlu'nun pilot olmak istediği, bu hayali için 3 aydır eğitim aldığı belirtildi. Hatipoğlu'nun, tek başına uçuş yaptığı sırada kazanın yaşandığı bildirildi.

Pilot adayı Berfu hayatını kaybetmişti: Uçağın düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

TARLA SAHİBİ: BAŞÜSTÜ ÇAKILDI

Uçağın düştüğü tarlanın sahibi evli ve 2 çocuk babası Ali Çoban (66), "Evime 200 metre uzakta bir bahçedeydim. Uçağın süzüldüğünü gördüm. Başüstü yere çakıldı, tarlama düştü. Hemen olay yerine koştum. Benzin kokuyordu. Benzin kokusunu alınca patlama olma ihtimaline karşılık kimseyi yaklaştırmadım. Hemen ekiplere haber verdim. Jandarma ekipleri 7-8 dakika içerisinde geldi.

Haberin Devamı

Pilot adayı Berfu hayatını kaybetmişti: Uçağın düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berfu Hatipoğlu#Uçak Kazası#Eğitim Uçağı

BAKMADAN GEÇME!