Pilli bebek Pelin

Sabancı Üniversitesi’nde Toplumsal Duyarlılık Projesi ekibinde çalışan ve aynı zamanda ‘Pilli bebeğin dünyası’ adı altında gezi-yemek üzerine yazılar yazan Pelin Köroğlu’nun (28) hayatı, 9 Mart 2003’te aniden ateşlenmesiyle alt üst oldu. Henüz 11 yaşındayken beyninde apse oluştuğu anlaşılarak ameliyata alındı. Birkaç gün sonra ikinci kez ameliyat edildi. Soğuk algınlığı ve sinüzite bağlı gelişen beyin apsesini atlatsa da kısa bir süre sonra sol tarafında istemsiz kasılma ve aşırı titremeler baş gösterdi. Ancak 2 yıl süren ilaç tedavisinden hiçbir fayda görmedi. Pelin henüz ilköğretim öğrencisiydi ve hastalığı yüzünden tahtada ders anlatamamaya, elinde defter kalem dahi tutamamaya başlamıştı. Sonunda doktorları Pelin’e beyin pili takılmasına karar verdi. 2005’te henüz 13 yaşındayken Türkiye’de beyin pili takılan ilk çocuk hasta olarak hayatı bir kez daha değişti ve eski haline kavuşabildi. Ancak ‘pil’ macerası bununla da bitmedi.

6’NCISI TAKILDI

İlk beyin pilinin 4-5 yıl sonra yenisiyle değiştirilmesi gerektiği söylense de Pelin’in pili sadece bir yıl dayandı. Ertesi yıl yani 2006’da bir kez daha ameliyat masasına yattı ve beynindeki hasarlı bölgeden kaynaklanan titremeleri engelleyen elektrotların cilt altına takılan pili, küçük bir operasyonla değiştirildi. Daha sonra 4 kez daha pili değiştirilen Pelin’e en son değişim ameliyatı iki hafta önce yapıldı, 6. pili takıldı.

'HAYATIMI KISITLAMIYOR'

Tedavisiyle ilgili yaşadıklarını anlatan Köroğlu, “Hem ben hem ailem açısından hayatımız çok farklılaşmıştı. Hep birbirimizi motive etmeye çalıştık hiçbir zaman hayata küsmedik. Hatta hastanede yatarken şiddetli titremelerim olduğunda hemen elimden tutup benimle halay çekmeye başlıyorlardı. Oyunlaştırmaya çalışıyorduk durumu. Göğüs kafesimin altına takılan küçücük bir cihazla hayata bağlandım diyebilirim. Kendisi ufacık ama hayatıma etkisi çok büyük. Sadece X-ray cihazlarından uzak duruyorum. Çünkü pilin kısa devre yapmasına yol açabiliyor. Onun dışında hayatımda herhangi bir kısıtlamaya yol açmıyor” dedi.