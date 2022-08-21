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Piknikte aile faciası! Kurtarmaya çalıştığı kızıyla birlikte boğuldu

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#Şanlıurfa#Baraj Gölü#Bogulma
Piknikte aile faciası Kurtarmaya çalıştığı kızıyla birlikte boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 18:37

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinden geçen Atatürk Barajı'nda aile faciası yaşandı. Baraja serinlemek için giren çocuklarını kurtarmaya çalışan baba, kızı ile birlikte boğularak hayatını kaybetti.

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Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, piknik yapmak için Çatak’a giden ailenin kızı Esra Karaman ile oğlu Mehmet Karaman sıcaktan bunalarak baraj gölüne girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören baba Serdar Karaman (40) hemen suya atladı. İyi yüzme bilmeyen baba ve çocukları, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, baba ve çocuklarına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen baba ve kızı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mehmet Karaman'ın ise tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Şanlıurfa#Baraj Gölü#Bogulma

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