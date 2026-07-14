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Piknikte acı olay: Dengesini kaybetti, kurtarılamadı

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#İzmir#Olay Yeri#Nihat Yaşa
Piknikte acı olay: Dengesini kaybetti, kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 16:53

Van'ın Bahçesaray ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği piknikte dengesini kaybedip düştüğü derede akıntıya kapılan Nihat Yaşa (46), hayatını kaybetti. Yaşa'dan geriye dün ve bugün arkadaşlarıyla geçerken çekildiği fotoğraflar kaldı.

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Nihat Yaşa, İzmir'den ziyaretine gelen arkadaşlarıyla birlikte Bahçesaray ilçesindeki Subaşı mevkisinde pikniğe gitti. Yaşa, burada dengesini kaybedip dereye düştü. Nihat Yaşa'yı kurtarmak için arkadaşları suya girdi.

Piknikte acı olay: Dengesini kaybetti, kurtarılamadı

Akıntıya kapılan Yaşa, gözden kayboldu. Arkadaşları bölgedeki vatandaşların da yardımıyla Yaşa için arama çalışması başlattı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinesinin de kullanıldığı çalışmalarda Nihat Yaşa’nın, düştüğü noktaya 6 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Nihat Yaşa’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Piknikte acı olay: Dengesini kaybetti, kurtarılamadı

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Yaşa'dan geriye gezi sırasında dün Erçek Gölü'nde, bugün ise Bahçesaray yolunda çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Piknikte acı olay: Dengesini kaybetti, kurtarılamadı

 

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#İzmir#Olay Yeri#Nihat Yaşa

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