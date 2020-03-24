MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPiknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı
GeriGündem Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin) (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı
Abone Olgoogle-news

Mardin'in Derik ilçesinde polis ekipleri, Gap Şelalesi'nde piknik yapanları uyararak şelaleye giden yolu iş makinesi ve taşlarla kapattı.

Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı ilan edilen Derik ilçesindeki Gap Şelalesi'nde piknik yapanları tespit eden polis ekipleri harekete geçti.

Corona Virüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen Gap Şelalesi'nde çok sayıda kişinin piknik yaptığını gören polis ekipleri, zırhlı araçta Türkçe ve Kürtçe uyarı anonsu yaparak bu kişilerden evlerine gitmelerini istedi.

Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı
Uyarıların ardından piknikçilerin alandan uzaklaştığı görülürken, Gap Şelalesi'ne giden yol ise polis ekipleri tarafından iş makinesi ve taşlarla kapatıldı.

Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı

Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle