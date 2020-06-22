Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

İstanbul'da hafta sonu piknikçilerin akın ettiği Belgrad Ormanı'nda piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı. Normalleşme süreciyle birlikte hafta sonunu piknik yaparak geçiren vatandaşlardan geriye ormanlık alana bıraktıkları çöplerin kaldığı görüldü.

Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı, pikniğe gelen vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını ormanlık alana bırakması ormanlık alanda kirliliğe yol açtı.

Piknikçilerin geride bıraktığı ve ormanı çöplüğe çeviren pislikler, görenleri isyan ettirdi. Özellikle her pazar günü sonrasında kendini bilmez vatandaşların yarattığı bu görüntülerin ardından "bu konuda acilen bir tedbir alınmalı" yorumları yapıldı.









































