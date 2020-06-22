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Uğur CAN / İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 22.06.2020 - 11:44,Son Güncelleme:

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

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Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü
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BELGRAD Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı. Piknikçilerin geride bıraktığı ve ormanı çöplüğe çeviren pislikler, görenleri isyan ettirdi. Bir piknikçinin yere serdiği halıyı dahi almadan gittiği görüldü. Özellikle her pazar günü sonrasında kendini bilmez vatandaşların yarattığı bu görüntülerin ardından "bu konuda acilen bir tedbir alınmalı" yorumları yapıldı.

İstanbul'da hafta sonu piknikçilerin akın ettiği Belgrad Ormanı'nda piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı. Normalleşme süreciyle birlikte hafta sonunu piknik yaparak geçiren vatandaşlardan geriye ormanlık alana bıraktıkları çöplerin kaldığı görüldü.

Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı, pikniğe gelen vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını ormanlık alana bırakması ormanlık alanda kirliliğe yol açtı.

Piknikçilerin geride bıraktığı ve ormanı çöplüğe çeviren pislikler, görenleri isyan ettirdi. Özellikle her pazar günü sonrasında kendini bilmez vatandaşların yarattığı bu görüntülerin ardından "bu konuda acilen bir tedbir alınmalı" yorumları yapıldı.

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

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İstanbullular bugün oraya akın etti! Saatlerce beklediler


Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

Piknikçilerin dün akın ettiği Belgrad Ormanı çöplüğe döndü

 

 

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