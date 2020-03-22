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Şahin BOZKURT/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2020 - 17:01,Son Güncelleme:/

Piknikçiler yasağa rağmen Beylikdüzü sahilinde

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Piknikçiler yasağa rağmen Beylikdüzü sahilinde
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Corona Virüsle mücadele kapsamında piknik ve mangal yapmanın yasaklanmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilenler Beylikdüzü sahiline geldi. Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara 'evlerinizde kalın' uyarısında bulundu.

Corona Virüsün yayılmasını engellemek için ormanlarda, parklarda ve sahillerde piknik ve mangal yapmak yasaklandı. Yasak tanımayan bazı vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek Gürpınar sahiline geldi.

Sahilde kalabalığın oluşmasının ardından polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Ekip otolarından, "Değerli vatandaşlar sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için zaruri olmadıkça lütfen dışarıya çıkmayalım" anonsları yapıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, tek tek piknikçilerin yanına giderek Corona Virüs salgını hakkında bilgi verdi. Vatandaşlara pikniğin yasak olduğunu söyleyen ekipler, sosyal mesafeyi korumaları konusunda da uyarılarda bulundu. Piknikçilerin uyarıların ardından bank ve çardaklardan kalktıkları görüldü.

Piknikçiler yasağa rağmen Beylikdüzü sahilinde

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