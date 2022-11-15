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Meriç Nehri'nde cansız erkek bedeni bulundu

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#Meriç Nehri#Edirne#Cansız Beden
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 19:26

Edirne’de Meriç Nehri’nde göçmen olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu. Şahsın, yasadışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışırken boğulan yabancı uyruklu göçmene ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

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Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan ve Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nden de geçen Meriç Nehri’nin kum ocakları mevkiinde erkek cesedi gören piknikçi vatandaşlar, ihbarda bulundu. Olay yerine AFAD, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından zodyak botla nehirden çıkarılan ceset, jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

YUNANİSTAN'A GEÇMEK İSTERKEN BOĞULDU

Cesedin, yasadışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışırken boğulan yabancı uyruklu göçmene ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Meriç Nehrinde cansız erkek bedeni bulundu

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#Meriç Nehri#Edirne#Cansız Beden

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