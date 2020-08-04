Piknik yolunda facia! 6 kişi can verdi

Hakkâri Yüksekova’da Cilo-Sat Dağları bölgesine dün sabah saatlerinde pikniğe giden içinde Milli Eğitim personelinin bulunduğu minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4’ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, sürücü de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine 3 bin 200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle alınan yaralı sürücü, hastaneye getirilerek tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Semra Voral, Çimen Öztürk, Meryem Renda, Aysun Er, Evin Yazgan ve Savaş Bayram’ın cansız bedenleri otopsi için Hakkâri Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hakkâri Valisi İdris Akbıyık da hastaneye gelerek tedavideki yaralının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

‘HEPİMİZ SARSILDIK’

Hakkâri Devlet Hastanesi’nde yaralı şoförü ziyaret eden Vali Akbıyık, “Sabah 09.45 civarında üzücü bir haberle sarsıldık. 6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Kaza yapanların 2 tanesi memur, 1’i ücretli oğretmen 1’i İŞKUR persolenimiz, 2’si sivil vatandaşımızdır. 1 sivil vatandaşımız da yaralıdır. Milli Eğitim camiamızın, milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yayımladığı mesajında, “Hakkâri Yüksekova’da meydana gelen trafik kazası haberi bu bayram gününde hepimizi derinden üzdü. Kazada yaşamını yitiren öğretmenimiz, memurlarımız ve vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yaralı memurumuza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

DUYAN KOŞTU

Yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınları hastaneye akın ederek uzun süre gözyaşı döktü.