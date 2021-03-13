Piknik yapmaya gittikleri alanda otomobilleri alev aldı

M.B., piknik yapmak için gittiği bölgede 06 BGT 846 plakalı otomobilini park etti. M.B., deniz kıyısında piknik yaparken, park ettiği otomobilinden dumanların yükseldiğini gördü. M.B.’nin söndürmek için müdahale ettiği otomobili kısa sürede rüzgarın da etkisiyle alevler içinde kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçtan geriye demir yığınları kaldı. Araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara