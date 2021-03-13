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DHA
Haber Giriş: 13.03.2021 - 20:42 | Son Güncelleme:

Piknik yapmaya gittikleri alanda otomobilleri alev aldı

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Piknik yapmaya gittikleri alanda otomobilleri alev aldı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde deniz kenarından piknik yapan M.B.'ye ait park halindeki bir otomobil belirlenemeyen nedeniyle alev alarak yandı.

M.B., piknik yapmak için gittiği bölgede 06 BGT 846 plakalı otomobilini park etti. M.B., deniz kıyısında piknik yaparken, park ettiği otomobilinden dumanların yükseldiğini gördü. M.B.’nin söndürmek için müdahale ettiği otomobili kısa sürede rüzgarın da etkisiyle alevler içinde kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçtan geriye demir yığınları kaldı. Araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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