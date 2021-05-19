Piknik yapmak ve mangal yakmak yasak mı?
Piknik yapmak yasak mı sorusu, tam kapanma yasaklarının kalkması ve 19 Mayıs tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla gündemde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın daha önceki dönemlerde yayımladığı genelgelerde mangal yapma ve piknik yapma yasağı duyurulmuştu. Peki, bugün piknik yapmak ve mangal yapmak yasak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Piknik yapmak ve mangal yapmak yasak mı sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Tam kapanma sonrasında piknik yapma ve mangal yapma yasağının kalkması halinde hazırlıklarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, piknik yapmak ve mangal yakmak yasak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
PİKNİK YAPMAK VE MANGAL YAKMAK YASAK MI?
Daha önceki dönemlerde yayımlanan genelgelerde açıkça belirtilen mangal yakma ve piknik yapma yasağı yayımlanan son normalleşme genelgesi kapsamında yer bulmadı. Konuyla ilgili en sağlıklı bilgiyi 112 çağrı merkezi ya da valiliklerin santrallerini arayarak öğrenebilirsiniz.
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