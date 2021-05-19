Piknik yapmak ve mangal yapmak yasak mı sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Tam kapanma sonrasında piknik yapma ve mangal yapma yasağının kalkması halinde hazırlıklarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, piknik yapmak ve mangal yakmak yasak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

PİKNİK YAPMAK VE MANGAL YAKMAK YASAK MI?

Daha önceki dönemlerde yayımlanan genelgelerde açıkça belirtilen mangal yakma ve piknik yapma yasağı yayımlanan son normalleşme genelgesi kapsamında yer bulmadı. Konuyla ilgili en sağlıklı bilgiyi 112 çağrı merkezi ya da valiliklerin santrallerini arayarak öğrenebilirsiniz.

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