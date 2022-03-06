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Piknik yapmak isteyen 3 genç dağda kayboldu

#Kayseri#Piknik#AFAD

Kayseri'de piknik yapmak için çıktıkları dağda yollarını şaşıran 3 genç, polis ve AFAD ekiplerinin yönlendirmesi ile evlerine döndü.

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Kayseri'de piknik yapmak için çıktıkları dağda yollarını şaşıran 3 genç, polis ve AFAD ekiplerinin yönlendirmesi ile evlerine döndü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Melikgazi ilçesi, Tınaztepe Mahallesi Yılanlı Dağ'da meydana geldi. Furkan Yılmaz (17), kardeşi Rıfat Yılmaz (15) ve arkadaşı Batuhan Yartıcı (16) ile birlikte piknik yapmak için Yılanlı Dağı'na çıktı.

Piknik sonrası 3 genç dağdan inmek için yola çıktı. Dağda yolu karıştıran gençler polisi aradı. Polis ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

İletişime geçen ekiplerin yönlendirmesi ile gençler, yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından bulundukları yerden indi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirten 3 genç, evlerine döndü.

Piknik yapmak isteyen 3 genç dağda kayboldu

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#Kayseri#Piknik#AFAD

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