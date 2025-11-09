×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Piknik yaparken nehirden tuttu, 20 bin liraya sattı

Güncelleme Tarihi:

#Piknik#Balık#Yayın Balığı
Piknik yaparken nehirden tuttu, 20 bin liraya sattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 17:54

Sakarya'da ailesiyle nehir kıyısında piknik yapan amatör balıkçının oltasına, yaklaşık 50 kilogram ağırlığında dev yayın balığı takıldı. Balıkçının, yakaladığı balığı 20 bin liraya sattığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Sakarya Nehri kıyısına piknik yapmaya giden amatör balıkçı, nehre olta attı. Bir süre sonra oltasına büyük bir balığın takıldığını fark eden balıkçı, balığı kıyıya çıkarmak için mücadele etti. Kıyıya çıkarılan dev yayın balığını gören balıkçı ve ailesi ile çevredeki vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Piknik yaparken nehirden tuttu, 20 bin liraya sattı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, karaya çıkarılan balığın büyüklüğü dikkati çekti. Çevrede toplanan vatandaşların, balığın ağırlığı üzerine "Rahat bir 70 kilosu var" şeklinde yorumlar yaptığı duyuldu.

Piknik yaparken nehirden tuttu, 20 bin liraya sattı

Haberin Devamı

Amatör balıkçının, oltayla yakaladığı yaklaşık 50 kilogramlık dev yayın balığını 20 bin liraya sattığı öğrenildi.

Piknik yaparken nehirden tuttu, 20 bin liraya sattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Piknik#Balık#Yayın Balığı

BAKMADAN GEÇME!