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Piknik yaparken arazide buldu! Bizans dönemine ait olabilir...

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#Erzurum#Tarihi Eser Keşfi#Bizans Dönemi Buluntuları
Piknik yaparken arazide buldu Bizans dönemine ait olabilir...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 16:06

Erzurum'da piknik yapan kişi, arazide bronz disk buldu. Erzurum Müze Müdürlüğü’ne teslim edilen diskin Bizans dönemine ait olabileceği üzerinde durulduğu açıklandı.

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Yakutiye ilçesinin kırsal Gökçeyamaç Mahallesi'nde hafta sonu piknik yapan bir kişi, arazide bronz disk buldu. Bu kişi diski Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti.

Piknik yaparken arazide buldu Bizans dönemine ait olabilir...

Erzurum Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan incelemede diskin Bizans dönemine ait olabileceği belirlendi.

Tarihi eser Erzurum Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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#Erzurum#Tarihi Eser Keşfi#Bizans Dönemi Buluntuları

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