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Piknik faciaya dönüştü: 2 çocuk nehirde kayboldu

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#Aydın#İncirliova#Nehir
Piknik faciaya dönüştü: 2 çocuk nehirde kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 01:04

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, piknik yapmak için gittikleri bölgede serinlemek amacıyla Büyük Menderes Nehri’ne giren 3 çocuktan 1’i kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 2 arkadaşı kayboldu. Çocuklar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Acarlar Mahallesi’nde bulunan Büyük Menderes Nehrinde meydana geldi. Nehir yakınında piknik yapan 4 arkadaştan 3’ü serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan 3 çocuktan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, Şahin Ö. (11) ile Eda K. (15) isimli çocuklar suda kayboldu.

 DALGIÇ POLİSLER NEHİRDE ARAMA YAPIYOR

Suya girmeyen diğer arkadaşları durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler nehirde arama kurtarma çalışması başlatırken, kayıp çocukların yakınları da kendi imkanlarıyla çalışmalara destek verdi.

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İzmir’den gelen dalgıç polisler, suda arama çalışması başlattı. Yine İzmir’den AFAD dalgıçları ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timlerinin (SAK) kente gelerek çalışmalara katılacağı belirtildi.

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#Aydın#İncirliova#Nehir

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