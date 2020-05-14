Piknik alanları ne zaman açılacak?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon kişiyi aşarken, Avrupa'da ve ülkemizde normalleşme adımları atılmaya başlandı. Normalleşme takvimi kapsamında piknik alanlarının ne zaman açılacağı en çok merak edilenler arasında. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...

Mart'tan bu yana kapalı olan piknik alanları, yeniden vatandaşlara açılacağı gün son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından ormanlar, piknik alanları ve mesire yerlerine girişe de kısıtlama gelmişti.

Piknik alanları, ormanlar ve mesire yerlerinin yeniden haziran ayının ortaları gibi açılacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

GENELGENİN DETAYLARI

Genelgeye göre, vatandaşların 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere il ve ilçelerdeki sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasaklanacak. Karar, il ve ilçelerin durumuna göre hafta içinde de uygulanabilecek.

Kararlara uymayanlara yönelik idari para cezası ya da adli işlem uygulanacak. İl ve ilçelerde vali ve kaymakamlar tarafından belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşların gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz ve anons yapılacak.

Kolluk görevlileri, cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içinde olanları zorunlu olmadıkça evlerinde kalmaları konusunda uyaracak.