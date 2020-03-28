Pikniğe ve sahil kenarına korona yasağı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve özetle şunları söyledi:

“Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarları, yürümek koşmak spor yapmak dahil olmak üzere balık tutmak dahil olmak üzere yasaklıyoruz. Tüm Türkiye’de geçerli. Pazartesiden itibaren ilgili valiler isterlerse kendileri bu yasağı yayabilecekler. Cumartesi pazar özellikle yasaklanacak. Komşu ülkelerden bir tanesi, ikinci yükselişi küçük bir tatil beldesinde hafta sonu yaşanan yoğunluktan kaynaklı yaşadı.

OTOBÜS SEFERLERİNE KISITLAMA

Bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız.

Edirne Pazarkule’yi boşalttık. Mültecileri 9 vilayete götürdük, geri gönderme merkezlerimizde misafir edeceğiz. Sabaha kadar operasyon yaptık ve yaklaşık 5 bin 800 mülteciyi oradan boşalttık. Tedbiren yapmak zorundaydık, kimse kendini rahat hissetmesin bu bulaş riski geçtikten sonra kim Pazarkule’nin önüne gitmek istiyorsa ‘hayır’ demeyiz.

(Fiyat artışları) Bu konuda acımasızız, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde el koymaları kamuoyuyla paylaşacağız.

PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM VAR

Banak Soylu’nun açıklamaları sonrası İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi de yayınlandı. Genelgeye göre, park, mesire ve ören yerlerine gelen kısıtlamaya uymayanlara hem para cezası uygulanacak hem de idari işlem yapılacak.