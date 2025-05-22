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Pikniğe gidecekler dikkat! Ormanlık alanlara giriş yasağı geliyor

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#Orman Yangınları#Giriş Yasağı#Sıcak Hava
Pikniğe gidecekler dikkat Ormanlık alanlara giriş yasağı geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 13:52

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yangın çıkma ihtimaline karşı önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda, Balıkesir'de ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı.

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Balıkesir genelinde ormanlık alanlara girilmesinin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.  Valilikten yapılan açıklamada, Balıkesir genelinde hazirandan itibaren hava sıcaklıklarının yüksek olacağı ve olağanüstü hava hallerinin yaşanacağının öngörüldüğü belirtildi. Bu nedenle orman yangını riskinin yüksek olduğu 15 Haziran-30 Eylül arasında Balıkesir Orman Yangınları İle Mücadele Komisyon Kararı ile mesire alanları, orman parkları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları ile ormanlara girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

Pikniğe gidecekler dikkat Ormanlık alanlara giriş yasağı geliyor

VALİLİK: TÜM ORAMANLIK ALANLARDA YASAK 

Açıklamada, orman yangını çıkma ihtimalinin devam etmesi durumunda yasağın süresinin Orman Bölge Müdürlüğünün önerisiyle Valilik tarafından ek karar alınarak uzatılabileceği bildirildi.

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Ayrıca, yangın sezonu boyunca komisyonca belirlenen bölgeler haricindeki tüm ormanlık alanlarda piknik ve konaklama yapmanın yanı sıra mangal, semaver ve benzeri amaçlarla ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğu ifade edildi.

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#Orman Yangınları#Giriş Yasağı#Sıcak Hava

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