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Pikap faciası! Baba ve iki kızından acı haber

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#Pikap Kazası#Adana#Baba Ve Kızlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 09:17

Adana'da pikabın sulama kanalına devrilmesi nedeniyle baba ve iki kızı hayatını kaybetti. Baba Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısı ile babasının kabrini ziyaret ettiği ve dönüş yolunda feci olayın yaşandığı kaydedildi.

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 Adana'da pikabın sulama kanalına devrilmesi sonucu baba ve 6-8 yaşları arasındaki iki kızı yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısı ile Mersin'de mezarı bulunan babası Süleyman Yıldırım'ın kabrini ziyarete geldiği, dönüş yolunda hadisenin yaşandığı öğrenildi.

KAZA MEZAR ZİYARETİNDEN DÖNÜŞTE MEYDANA GELDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Seyhan ilçesine bağlı ova mahallelerden Mürseloğlu sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinden dönen baba Metin ve kızları Aylin ile Selin Yıldırım'ın olduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp sulama kanalına devrildi. Kazayı fark eden çevreden geçenler yardıma koştu.

Pikap faciası Baba ve iki kızından acı haber

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BABA VE İKİ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Baba ve iki kızının cansız bedeni vat
andaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısı ile Tarsus ilçesine bağlı Kefeli Mahallesi'nde mezarı bulunan babası Süleyman Yıldırım'ın kabrini ziyarete geldiği, dönüş yolunda hadisenin yaşandığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken otopsi sonrasına cenazelerin Kefeli'ye getirilip defnedileceği bildirildi.

 

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#Pikap Kazası#Adana#Baba Ve Kızlar

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