Pik nedir? Pik yapmak ne anlama geliyor?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirler devam ederken, vatandaşların hastalığa karşı araştırmaları da hız kesmeden devam ediyor. 'Pik yapmak' ve 'Pik noktası' Corona virüsü salgını ile birlikte hayatımıza giren terimler arasında yer alıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor. Corona virüsü vakalarında hastalığın en üst sınırı yani zirve noktasını görmesi pik noktası olarak adlandırılıyor.

Türk Dil Kurumu’na göre pik ne demek?

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor:

Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır.

Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir.

Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.

Pik seviyesi ise "zirve noktası" anlamında kullanılır.